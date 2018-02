Hokuto Ga Gotoku: il nuovo video gameplay mostra i combattimenti nell'arena

Nella giornata odierna,è tornata a mostrare il suo, nuovo videogioco dedicato ache cerca di ibridare l'impianto narrativo del celebre manga/anime con un gameplay vicino a quello della serie di Yakuza.

Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di dare uno sguardo all'arena della città di Eden, dove si tengono regolarmente i combattimenti fra gladiatori. In seguito, l'azione si sposta in spazi più aperti, dove Ken affronterà un gruppo di nemici dopo averli raggiunti a bordo di un'auto.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Hokuto Ga Gotoku uscirà su PS4 in Giappone l'8 marzo. Una release occidentale del gioco non è stata confermata da SEGA. Intanto, una demo sul PS Store giapponese è già disponibile per il download.