Hokuto Ga Gotoku: oltre 60 minuti di gameplay del nuovo gioco di Ken Il Guerriero

Durante un livestream terminato da pochi minuti in Giappone,e il producer Daisuke Sato hanno mostrato oltre 60 minuti di gameplay di, il nuovo gioco diin uscita a marzo.

Sviluppato dagli autori di Yakuza e supervisionato da Buron Son e Tetsuo Hara (autori del manga originale), Hokuto Ga Gotoku è un picchiaduro a scorrimento ambientato nell'universo di Hokuto No Ken, una prima demo giocabile sarà disponibile a febbraio in Giappone per permettere al pubblico di provare con mano il gioco.

Hokuto Ga Gotoku uscirà in Asia il prossimo 8 marzo in esclusiva su PlayStation 4, in apertura della notizia trovate il lungo video gameplay, a partire dal minuto 21:30 e fino a 01:24:30. Al momento, nessuna conferma è giunta riguardo il possibile arrivo del gioco sui mercati occidentali.