Hokuto Ga Gotoku per PlayStation 4 si mostra in una serie di nuove immagini

ha pubblicato nuove immagini di: gli screenshot sono incentrati sulle principali location del gioco (tra cui The City of Eden Sphere City), oltre a mostre alcuni dei minigiochi presenti nel nuovo gioco di

Tra i minigiochi inclusi troviamo il "famigerato" minigame del barista e una attività secondaria in cui dovremo premere a tempo i punti di pressione dei cittadini e dei criminali rispettivamente per salvarli e ucciderli. Da segnalare infine la presenza di Fist of the North Star, il videogioco per SEGA Master System giocabile in una sala arcade.

Hokuto Ga Gotoku uscirà in Giappone il prossimo 8 marzo su PS4 e PlayStation 4 Pro, al momento non ci sono notizie di alcun tipo riguardo un possibile debutto del gioco in Occidente.