Hokuto Ga Gotoku per PS4 riceverà una demo in Giappone a Febbraio

ha annunciato che a Febbraio renderà disponibile una demo di, il nuovo videogioco di Ken il Guerriero in sviluppo presso lo studio di Yakuza. La versione di prova verrà pubblicata sul PlayStation Store giapponese.

SEGA ha inoltre rivelato che diffonderà altri spot pubblicitari di Hokuto Ga Gotoku tra dicembre e marzo e un nuovo video gameplay a metà gennaio, mentre per le prossime settimane sono pianificati diversi eventi Hands-on in città come Tokyo e Osaka. Per quanto riguarda le aspettative commerciali, invece, il publisher conta di raggiungere le 400 mila unità vendute.

Hokuto Ga Gotoku uscirà in Giappone il 22 febbraio 2018 su PlayStation 4 (con supporto a PS4 Pro), mentre si rimane in attesa di eventuali conferme per quanto riguarda il possibile arrivo in occidente. Disponendo di un account giapponese sul PSN, tuttavia, il prossimo febbraio avrete l'opportunità di scaricare la versione di prova del gioco.