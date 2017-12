Hokuto Ga Gotoku per PS4 rimandato a marzo in Giappone

ha annunciato chenon uscirà in Giappone il 22 febbraio 2018, come inizialmente previsto: il titolo è ora atteso nel Paese del Sol Levante per l'8 marzo, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Il rinvio è dovuto alla volontà di migliorare alcuni aspetti del progetto, le due settimane aggiuntive verranno utilizzate dagli sviluppatori per aumentare la qualità finale del gioco e soddisfare le altissime aspttative dei fan.

Non è chiaro se anche la pubblicazione della demo (prevista per febbraio) subirà un ritardo, anche se al momento l'ipotesi appare decisamente improbabile. Ricordiamo come al momento Hokuto Ga Gotoku sia ancora privo di una data di lancio Occidentale, l'arrivo del gioco in Europa e Nord America non è stato confermato dal publisher.