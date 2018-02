Hokuto Ga Gotoku, la prima recensione di Famitsu è positiva

Il numero 1526 di Famitsu presenta la prima recensione in assoluto di, il nuovo gioco di Ken Il Guerriero sviluppato dae pubblicato da, in arrivo l'8 marzo in Giappone.

Hokuto Ga Gotoku è stato premiato con un voto di 35/40 (9/9/9/8), valutazione estremamente positiva dunque per il nuovo gioco degli autori di Yakuza. Di seguito, i voti di tutte le recensioni di Famitsu 1526:

Crossing Souls (PS4) – 7/8/8/7 [30/40]

Fortissimo (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Hokuto ga Gotoku (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Immortal Redneck (PS4, Xbox One) – 7/7/8/7 [29/40]

Lucky Dog 1 (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Tower of Babel (Switch) – 7/6/7/7 [27/40]

Your Four Knight Princesses Training Story (PS4, PS Vita, Switch) – 8/7/7/7 [29/40]

Ricordiamo che Hokuto Ga Gotoku è ancora privo di una data di lancio occidentale, SEGA non ha mai annunciato nulla a riguardo e per il momento l'uscita è stata confermata per il solo mercato giapponese. Una demo è disponibile ora sul PlayStation Store.