Hokuto Ga Gotoku: pubblicata la copertina del nuovo gioco di Ken il Guerriero

ha pubblicato la copertinaufficiale di, il nuovo videogioco disviluppato dagli autori della serie, in arrivo a febbraio su PlayStation 4.

La copertina è disegnata da Tetsuo Hara, disegnatore del manga originale Fist of the North Star. Il gioco sarà disponibile in Giappone dal 22 febbraio 2018 in esclusiva su PS4 e PS4 Pro, in edizione Standard e nella ricchissima Century's End Premium Edition.

Il gioco sviluppato da Studio Yakuza non è ancora stato confermato per il mercato occidentale, problemi di diritti potrebbero bloccare l'arrivo di Hokuto Ga Gotoku in Europa e Nord America, restiamo in attesa di ulteriori notizie e chiarimenti in merito.