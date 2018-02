Dopo aver pubblicato la demo giocabile sul PlayStation Store giapponese,ha pubblicato anche due nuovi video di, essenzialmente due filmati di tutorial dedicati all'esplorazione di Eden (End of Century Red Light District).

Hokuto Ga Gotoku è il nuovo gioco di Ken il Guerriero sviluppato da Studio Yakuza, team responsabile dell'omonima serie targato SEGA. Il titolo sarà disponibile in Giappone dal prossimo 8 marzo in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro, nessuna conferma invece riguardo un possibile lancio in Occidente.

La demo di Hokuto Ga Gotoku è ora disponibile per il download dal PlayStation Store giapponse.