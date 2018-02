Hokuto Ga Gotoku: pubblicato un nuovo folle spot promozionale

ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo, bizzarro spot commerciale dedicato ad Hokuto Ga Gotoku , il nuovo titolo didedicato a Ken il Guerriero, ormai prossimo all'arrivo nel Paese del Sol Levante.

Il filmato vede Takayuki Yamada (star del dorama Densha Otoko) vestire i panni di Kenshiro. Da tali premesse non poteva che uscirne un risultato alquanto folle, come potete notare voi stessi grazie al filmato (sottotitolato in inglese) che trovate in cima alla notizia.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Hokuto Ga Gotoku arriverà su PlayStation 4 in Giappone l'8 marzo 2018. Il gioco di SEGA non è stato ancora annunciato per il mercato occidentale. Se siete però curiosi di provare con mano il titolo, vi segnaliamo che sul PlayStation Store giapponese è già disponibile per il download una demo giocabile.