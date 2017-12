Hokuto Ga Gotoku: pubblicato il primo Spot TV giapponese del gioco di Ken Il Guerriero

ha pubblicato il primo brevissimo Spot TV di, il nuovo videogioco disviluppato da Studio Yakuza. Il breve filmato mostra alcune sequenze di gioco e invita gli spettatori a restare sintonizzati per ulteriori novità in arrivo.

Hokuto Ga Gotoku è attualmente in fase di sviluppo sotto la supervisione di Toshihiro Nagoshi, papà della serie Yakuza. Recentemente SEGA ha pubblicato la copertina del gioco disegnata da Tetsuo Hara, già autore del manga e di parte del design dei personaggi della serie animata.

Il gioco di Ken il Guerriero uscirà in Giappone il 22 febbraio 2018 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, al momento SEGA non ha confermato l'arrivo del titolo nei territori occidentali, anche se data la popolarità di cui gode il personaggio dalle nostre parti, un lancio in Europa e Nord America potrebbe non essere escluso a priori.