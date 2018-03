Hokuto Ga Gotoku: pubblicato il trailer di lancio giapponese

, il nuovo titolo dedicato a Ken il Guerriero sviluppato da, è da oggi disponibile su PlayStation 4 in Giappone. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.

Hokuto Ga Gotoku è creato dallo stesso studio responsabile dell'apprezzata serie di Yakuza. Il nuovo gioco di Ken il Guerriero ne eredita il combat system ed il sistema di esplorazione, introducendo come novità la possibilità di salire a bordo di veicoli per muoversi in zone più ampie del mondo post-apocalittico che fa da scenario alle vicende narrative. Il titolo includerà personaggi sia facenti parte dell'originale serie manga/anime, sia completamente originali, ideati dagli sviluppatori di SEGA.

Hokuto Ga Gotoku è da oggi disponibile in Giappone in esclusiva per PlayStation 4. Nelle prossime settimane post-lancio, il titolo riceverà 8 DLC gratuiti. Sfortunatamente, non possediamo attualmente alcun dettaglio riguardo una possibile release occidentale del gioco.