Hokuto Ga Gotoku: SEGA chiede pareri per la localizzazione del gioco di Ken il Guerriero

Hokuto Ga Gotoku è uscito lo scorso 8 marzo in Giappone, ad oggi non ci sono conferme riguardo una possibile localizzazione del gioco di Ken il Guerriero per il mercato occidentale ma un sondaggio lanciato da SEGA lascia presupporre un certo interesse da parte del publisher.

In occasione dell'uscita di Yakuza 6 The Song of Life in Occidente, SEGA ha pubblicato un sondaggio per chiedere alla community pareri sulla qualità della produzione, dell'adattamento e della traduzione. Una domanda in particolare chiede ai fan se siano interessati alla localizzazione di Hokuto Ga Gotoku, il videogioco di Ken il Guerriero sviluppato dagli autori di Yakuza.

Potete partecipare anche voi al sondaggio cliccando qui, sebbene non ci sia nulla di certo a riguardo, SEGA sta valutando l'interesse del pubblico occidentale e una calorosa risposta potrebbe convincere il publisher a pubblicare Hokuto Ga Gotoku in Europa, Nord America e Australia.