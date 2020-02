La holding Embracer Group ha acquistato Saber Interactive

Saber Interactive è ora interamente di proprietà di Embracer Group, holding svedese già proprietaria di aziende come Koch Media, Deep Silver, THQ Nordic, Coffee Stain e Amplifier Game Invest.

Embracer Group ha acquisito tutti gli assets e le proprietà di Saber Interactive compresi gli studi della compagnia in Russia, Svezia, Bielorussia, Spagna e Portogallo. Saber Interactive è stata fondata nel 2001 nel New Jersey e nel corso degli anni ha aperto numerosi altri uffici principalmente in Europa, impiegando un totale di 450 dipendenti.

L'azienda è nota principalmente per i suoi lavori su commissione, tra i giochi sviluppati negli ultimi anni citiamo NBA Playgrounds, Spintires MudRunner, World War Z, Ghostbusters The Video Game Remastered, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Call of Cthulhu The Official Video Game (Nintendo Switch), Vampyr (Nintendo Switch), ShowRunner e Killing Floor 2 insieme a Tripwire Interactive.

Al momento Saber non ha annunciato altri progetti in corso ma è probabile che la compagnia stia già lavorando su nuove produzioni grazie all'arrivo di nuovi fondi e importanti capitali dopo l'acquisizione da parte della holding Embracer.