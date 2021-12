Hollow 2: l'FPS horror ispirato a DOOM arriva su PC e Switch, ecco il video gameplay

Dopo aver dato forma a The House of the Dead Remake su Switch, MegaPixel e Forever Entertainment rinsaldano la propria collaborazione e si preparano a lanciare lo sparatutto sci-fi Hollow 2 sulla console ibrida di Nintendo, come pure su PC.

L'ultimo progetto firmato dal team di MegaPixel ci vedrà reindossare i panni di Mark, l'ultimo sopravvissuto al virus che ha infettato l'intero equipaggio dell'astronave mineraria Shakhter-One trasformandolo in un'orda di creature assetate di sangue.

I mostri deformi con cui dovremo confrontarci insieme a Mark acquisiranno forza in funzione del terrore e della paura incondizionata che attraverserà la mente del nostro alter-ego: starà perciò a noi aiutarlo a confrontarsi con i suoi demoni e a infondergli il coraggio necessario a garantirgli la sopravvivenza contro gli abomini che infestano i ponti dell'astronave ormai alla deriva nello spazio profondo.

Basta dare un'occhiata alle immagini e al video gameplay in calce e in cima alla notizia per notare i forti rimandi alla saga sparatutto di DOOM, tra demoni meccanici e possenti armi da utilizzare schivando gli attacchi con un sistema di movimento quantomai reattivo. L'uscita di Hollow 2 è prevista tra la fine del 2021 e l'inizio del prossimo anno su PC (Steam) e Nintendo Switch.