Hollow Knight: annunciata Versione Fisica per PC, Playstation 4 e Nintendo Switch!

Sin dal suo esordio, Hollow Knight è riuscito a conquistarsi un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori. Ora, Team Cherry e Fangamer hanno annunciato che il Titolo farà presto un nuovo esordio sul mercato videoludico!

Il Team di Sviluppo ha infatti recentemente reso noto che Hollow Knight è pronto a debuttare in un'edizione fisica per PC, Playstation 4 e Nintendo Switch. Quest'ultima è attualmente già disponibile per il preordine da parte degli Utenti. Due le versioni realizzate per il Gioco di Team Cherry:

Una Standard Edition: quest'ultima include una copia del gioco, un manuale di istruzioni ed una mappa. Il prezzo per il preordine è attualmente di 29 dollari per la versione PC e Playstation 4 e di 34 dollari per la versione Nintendo Switch.

Una Collector Edition: quest'ultima include, oltre a tutto ciò che è offerto dalla Standard Edition, anche numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui troviamo, ad esempio, una spilla metallica ed un fumetto. In questo caso, il prezzo proposto per il preordine della versione Nintendo Switch è di 69 dollari, mentre per la versione PC e Playstation 4 è di 64 dollari.

In entrambi i casi, saranno resi disponibili anche i DLC Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood, and Godmaster. Per ulteriori dettagli, potete visionare le immagini promozionali che vi lasciamo in calce, oppure consultare il Sito ufficiale di Fangamer. Un'occasione sicuramente interessante per scoprire, o riscoprire, Hollow Knight, di cui potete trovate la nostra recensione sulle pagine di Everyeye.