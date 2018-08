Hollow Knight arriva su PS4 e Xbox One nella primavera del 2019, anche in edizione fisica

Skybound Games e Team Cherry hanno appena annunciato che Hollow Knight verrà pubblicato in formato fisico e digitale su PlayStation 4 e Xbox One nel corso della primavera del prossimo anno. Per l'occasione, verrà lanciato in edizione retail anche su Nintendo Switch.

In questo modo anche gli utenti Sony e Microsoft potranno giocare ad uno dei più apprezzati metroidvania degli ultimi anni. Hollow Knight è stato lanciato originariamente su PC nel febbraio del 2017, per poi approdare anche sull'ibrida della casa di Kyoto lo scorso mese di giugno. Sulla prima piattaforma ha piazzato più di un milione di copie, mentre sulla seconda ha sfondato il muro delle 250 mila unità vendute nel giro di poche settimane.

Da quando è stato pubblicato, il titolo ha ricevuto ben tre espansioni totalmente gratuite (Hidden Dreams, The Grimm Troupe e Lifeblood) che hanno aggiunto nuove aree, nemici, boss e abilità aggiuntive. Per la fine del mese di agosto è attesa la quarta e ultima espansione, che sarà intitolata Gods & Glory. Oltre a nuove quest e boss, aggiungerà anche una nuova modalità di gioco e brani della colonna sonora inediti.