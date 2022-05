Hollow Knight, aspettando Silksong: nuovo record di giocatori attivi su Steam

Annunciato nel febbraio del 2019, Hollow Knight Silksong ha fatto velocemente perdere le proprie tracce e, nei tre anni successivi, sono state davvero scarse le informazioni sull'attesissimo Metroidvania atteso su PC e Nintendo Switch.

La situazione è tale che il gioco indie Haiku The Robot ha scherzato sull'uscita di Hollow Knight Silksong con un simpatico easter egg, ma per il momento tutto tace dagli studi del Team Cherry. Forse perché rassegnati ormai da tempo al silenzio stampa degli autori, agli appassionati della serie non resta che ingannare l'attesa giocando e rigiocando a più riprese il primo capitolo, ancora oggi considerato uno dei migliori Metroidvania in circolazione.

Ma i fan ci hanno preso così tanto gusto a concentrarsi su Hollow Knight che, a distanza di ormai 5 anni dal suo esordio sul mercato (avvenuto su PC nel febbraio del 2017), l'opera ha raggiunto un nuovo record di giocatori attivi contemporaneamente su Steam, toccando quota 20.324 nella giornata del 7 maggio 2022. Certo, il titolo è stato messo di recente in sconto del 60% sulla piattaforma di Valve, motivo che potrebbe avere spinto migliaia di utenti a dargli una chance, ma il risultato resta comunque notevole per un gioco con ormai un lustro alle spalle.

Con il prossimo Nintendo Indie World annunciato per l'11 maggio 2022, che finalmente possa arrivare qualche novità su Silksong, oppure i fan dovranno restare ancora una volta a bocca asciutta?