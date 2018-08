Hollow Knight: il DLC Godmaster è finalmente disponibile

L'ultimo contenuto aggiuntivo di Hollow Knight, Godmaster, è arrivato come promesso su PC e Nintendo Switch.

Si tratta dell'ultimo di una serie di aggiornamenti gratuiti che hanno introdotto tantissime novità quali boss, aree ed equipaggiamenti. Tra le principali caratteristiche di Hollow Knight: Godmaster dovrebbero eserci nuovi NPC con cui interagire, nuovi segreti da scoprire ed una boss fight memorabile.

Per celebrare l'arrivo di Godmaster, Team Cherry ha deciso di scontare tutte le versioni del gioco, inclusa quella disponibile sull'eShop di Nintendo. Al momento è infatti possibile acquistare il gioco con il 34% di sconto, ovvero al prezzo di €9,89.

Vi ricordiamo che ogni singolo aggiornamento disponibile fino ad oggi è scaricabile gratuitamente dai possessori di Hollow Knight su PC (GOG, Humble Store e Steam) e Nintendo Switch. Nel corso del 2019 il gioco arriverà anche in formato digitale per le seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e Switch.

Sapevate che Hollow Knight è stato un grande successo a livello di vendite sia su PC che su Nintendo Switch?