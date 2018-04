Hollow Knight: Lifeblood arriva su Steam: nuovo boss e supporto alla lingua giapponese

L'update gratuito rilasciato dal Team Cherry per Hollow Knight è finalmente disponibile su Steam: si intitola Lifeblood, e contiene molte novità tra cui un boss nuovo di zecca, ed un altro super-cattivo già combattuto in passato che si potenzierà dandovi parecchio filo da torcere. Il tutto condito dalle bellissime musiche composte da Chris Larkin.

Oltre a queste aggiunte, Lifeblood porta nel titolo diversi bilanciamenti e bug-fix, assieme alla nuova feature che consente di posizionare sulla mappa dei marker personalizzati. Speriamo che quest'ultima aiuti i giocatori ad orientarsi all'interno del complicato mondo di gioco, nel quale orientarsi risulta piuttosto difficile.

Novità introdotte anche sul fronte audio: l'update aggiunge alcuni effetti sonori e nuove voci, oltre ad un generale miglioramento delle performance legate al comparto musicale. Inoltre, se curioserete all'interno della voce Extra del menù, scoprirete che ora il gioco supporta anche la lingua giapponese.

Lifeblood non è l'ultimo DLC gratuito previsto per Hollow Knight; nel supporto futuro del titolo c'è ancora Gods and Glory, un update che si preannuncia ancora più corposo di questo.

Nel frattempo continuano i lavori per portare il titolo su Nintendo Switch; tramite il forum ufficiale di Steam gli sviluppatori hanno dichiarato che questa versione del gioco richiederà ancora dai 6 ai 12 mesi.