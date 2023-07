Hollow Knight Pale Court: è arrivata la mod gratis che sembra un'espansione

A distanza di poco più di un mese dal raggiungimento di un nuovo record di utenti connessi a Hollow Knight su Steam, l'amatissimo gioco ha accolto una corposissima mod amatoriale che va ad aggiungere numerosi contenuti.

Stiamo parlando di Pale Court, una mod che è stata spesso e volentieri paragonata ad un'espansione per via del quantitativo di aggiunte che apporta all'esperienza originale. Questo DLC travestito da mod aggiunge un pezzo di storia ed una modalità boss rush che coinvolge ben cinque boss extra, sebbene vi siano voci circa la presenza di un sesto nemico segreto. Come se non bastasse, la mod introduce anche pezzi d'equipaggiamento inediti.

La mod in questione è scaricabile in maniera del tutto gratuita sulla pagina ufficiale GitHub del progetto, ma il solo download dei file non è sufficiente per poterla installare: come suggeriscono gli stessi autori, è fondamentale che l'installazione avvenga tramite il tool intitolato Scarab Mod Manager.

Per ovvie ragioni, l'unico modo per poter giocare i contenuti di Pale Court è quello di possedere la versione PC del metroidvania firmato Team Cherry, dal momento che non vi è modo di installare alcun tipo di mod su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Prima di lasciarvi al trailer di Pale Court, vi ricordiamo che non si hanno ancora notizie su Hollow Knight Silksong, ormai sparito dai radar da qualche tempo.