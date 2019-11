Hollow Knight: al via i pre-order della colonna sonora adattata per pianoforte

La casa editrice di musica e merchandising Materia Collective pubblicherà un nuovo album che conterrà la colonna sonora di una delle rivelazioni della generazione, il pluripremiato Hollow Knight di Team Cherry.

Le 15 tracce che accompagnano l'avventura sotterranea, originariamente composte da Christopher Larkin, saranno riadattate al pianoforte in quella che sarà chiamata The Hollow Knight Piano Collections, prodotta da David Peacock ed eseguita dal pianista Augustine Mayuga Gonzales, i quali hanno già lavorato ad altri adattamenti per le colonne sonore di Undertale e Stardew Valley.

The Hollow Knight Piano Collections sarà disponibile in vari formati, tra cui un prezioso doppio LP in vinile accompagnato da una copertina in edizione limitata ed un opuscolo di visual art di ben 24 pagine. Inoltre saranno disponibili il doppio CD e il più contenuto download digitale, che includeranno gli spartiti originali in formato cartaceo e PDF.

Il tutto è già disponibile per il pre-order sul sito di Materia Collective. La versione digitale di The Hollow Knight Piano Collections verrà pubblicata venerdì 28 novembre mentre per le versioni fisiche dovremo attendere il 2020. Rimaniamo in attesa di scoprire la data di lancio di Hollow Knight Silksong di cui potete leggere il provato sulle pagine di Everyeye.