Hollow Knight: nuovo record di giocatori su Steam a quattro anni dal lancio

Il genere dei metroidvania è particolarmente ricco di titoli memorabili che hanno saputo rimanere impressi nell'immaginario dei giocatori per meccaniche di gameplay, ispirazione artistica, o per il comparto narrativo. Fra questi, indubbiamente, rientra anche Hollow Knight.

Il titolo sviluppato da Team Cherry, lodato tanto dalla critica specializzata quanto dai giocatori, ha recentemente raggiunto nuove vette su Steam. Pur non essendo in corso alcun evento o iniziativa legato ad Hollow Knight, l'oscuro metroidvania ha registrato un picco massimo di 12.891 giocatori connessi in contemporanea sulla piattaforma Valve lo scorso 5 agosto, una cifra che ha superato il precedente record di circa 11.000 utenti. Come detto, non sembra esserci un chiaro motivo che spieghi quest'impennata della playerbase, e apparentemente nessuno streamer ha contribuito ad accrescere la fama del metroidvania in queste settimane. Evidentemente, Hollow Knight continua a farsi apprezzare anche a quattro anni dal lancio esclusivamente per le sue qualità intrinseche, e non smette quindi di attirare a sé nuovi giocatori incuriositi dal prodotto di Team Cherry.

Chi ha già avuto la fortuna di esplorare il mondo di Hollow Knight è obbligatoriamente in fervente attesa del sequel Silk Song. In tanti si sarebbero aspettati di vedere il titolo in azione all'E3 ma, sfortunatamente, così non è stato. Sperando che le novità non siano eccessivamente distanti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hollow Knight per tutti gli approfondimenti sul metroidvania di Team Cherry.