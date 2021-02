Hollow Knight riceve una nuova patch su PC dopo ben tre anni

Team Cherry ha pubblicato una nuova patch per la versione PC di Hollow Knight, la prima in quasi tre anni. L'aggiornamento è attualmente in fase beta, con gli sviluppatori che stanno monitorando la situazione per assicurarsi del corretto funzionamento delle migliorie apportate.

L'aggiornamento è stato realizzato con lo scopo di perfezionare la versione Unity del gioco, ma gli autori ne hanno approfittato per risolvere alcuni bug minori che affliggevano l'opera. Nella nota ufficiale sulla patch di Hollow Knight sono riportate le seguenti migliorie:

Aggiunta l'opzione "Borderless" giocando in full screen

Risolto il bug delle ricompense non raccolte di Papà Larva

Abilitata la funzione di vibrazione giocando con un controller

Risolti i bug relativi agli scontri con il Tiranno delle Anime nel Pantheon e nella seconda fase del combattimento con lo Splendore Assoluto

Sono ora richiesti 64-Bit per giocare su Windows

Vulkan è ora l'API di default giocando su Linux

Risolti ulteriori bug minori

Al momento Team Cherry non si è ancora espresso su quando la patch diverrà definitiva, chiedendo agli utenti di segnalare qualunque tipo di errore una volta avviata la beta del nuovo update.

Nel frattempo il team australiano prosegue i lavori su Hollow Knight Silksong. Il secondo episodio, previsto su PC e Nintendo Switch, e ancora sprovvisto di una data d'uscita ufficiale, ma nell'anteprima di Hollow Knight Silksong potrete scoprire tutte le informazioni fin qui note per ingannare l'attesa.