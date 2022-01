Hollow Knight Silksong nel 2022? Indizi dalla versione mobile di GOG

Da molto tempo Hollow Knight Silksong, l'attesissimo seguito del celebre Hollow Knight, ha fatto perdere le proprie tracce: dopo il suo annuncio avvenuto nel 2019, le informazioni sul nuovo titolo firmato Team Cherry sono state piuttosto limitate, e continua ad aleggiare un forte mistero attorno la produzione.

Molti fan speravano di vedere Hollow Knight Silksong al Nintendo Indie World del 15 dicembre 2021, ma il gioco non si è fatto vivo in nessuna forma. Ciò significa di conseguenza che ancora manca una data di lancio per il nuovo Metroidvania, sebbene dalla versione mobile della pagina GOG spunta un piccolo indizio fatto emergere da un utente su Reddit. Su GOG viene infatti riportato il 2022 come anno d'uscita per il gioco. Lo stesso utente riporta inoltre come anche nella pagina mobile dedicata al primo Hollow Knight venga riportato solo l'anno, e non una data completa, cosa che potrebbe quindi rafforzare un minimo l'ipotesi che Silksong possa uscire entro i prossimi 12 mesi.

Tuttavia è bene far notare che la versione web di GOG, come anche la pagina Steam, continuano a segnalare un semplice "TBA" su Silksong, e del resto Team Cherry non si è ancora espressa ufficialmente in merito all'arrivo nel 2022 del suo nuovo titolo. Quanto apparso su GOG mobile potrebbe quindi anche essere un semplice errore, sebbene già in precedenza non siano mancati rumor sulla data d'uscita di Hollow Knight Silksong per il 2022. Non resta che attendere comunicazioni da parte di Team Cherry.