Hollow Knight Silksong a 5 anni dal reveal: 'Ci stiamo lavorando duro', dice Team Cherry

Era il 14 febbraio 2019 quando Team Cherry annunciava ufficialmente Hollow Knight Silksong, seguito del suo acclamato Hollow Knight. E a distanza di cinque anni non solo le informazioni sul gioco sono molto scarse, ma l'uscita sul mercato sembra essere ancora piuttosto distante.

I fan hanno celebrato i 5 anni dal reveal di Hollow Knight Silksong e continuano ancora ad aspettare con impazienza novità concrete sullo status dei lavori e su una possibile finestra di lancio. E seppur senza tanti dettagli, Team Cherry si è ricordata dell'anniversario ed ha preso parola sul canale Discord ufficiale di Hollow Knight Silksong per rassicurare i giocatori sullo status dell'opera.

"Buon San Valentino a tutti. In caso ve lo steste chiedendo, stiamo ancora lavorando duro sul gioco", questo il breve comunicato della compagnia in merito alla loro prossima, attesissima opera. Nessun altro dettaglio, nessun accenno su come sta procedendo lo sviluppo, nessuna nuova immagine (figuriamoci anche solo brevi teaser trailer inediti) né tantomeno generiche finestre di lancio, ma alla fine è pur sempre meglio di niente per adesso.

Siccome però potrebbe volerci ancora molto tempo prima di scoprire novità concrete sul gioco, il modo per distrarsi ci sarebbe eccome: vi consigliamo 5 giochi simili a Hollow Knight da godervi in attesa di Silksong, sperando non ci vogliano ancora molti anni prima di averlo tra le mani.