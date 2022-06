Dal suo annuncio ufficiale avvenuto il 14 febbraio del 2019, Hollow Knight Silksong è atteso e desiderato da tutti gli amanti dei Metroidvania e del panorama indie, che non vedono l'ora di mettere le mani sopra la nuova produzione del Team Cherry. Il problema, però, è che ancora adesso non si sa proprio quando arriverà questo momento.

Il seguito del celebre Hollow Knight è ormai da tempo sparito dai radar, con rarissimi aggiornamenti nel corso del tempo e l'assenza a tutti i più importanti eventi che si sono susseguiti in questi anni tra E3, The Game Awards, i vari Nintendo Direct e via discorrendo. Che fine ha fatto Hollow Knight Silksong? Difficile dirlo, dato che il progetto continua ad essere avvolto nella nebbia fitta, non diradata dai numerosi rumor che ormai da anni si susseguono ma che prontamente non si concretizzano.

Ad esempio si era parlato di Hollow Knight Silksong al Summer Game Fest 2022, speranza alimentata da uno scambio di tweet tra Geoff Keighley e Matthew Griffin, quest'ultimo responsabile della campagna marketing relativa al gioco firmato Team Cherry. Ma all'evento nessuna ombra di Silksong, che non si è fatto vedere nemmeno nel corso del Nintendo Indie World di maggio 2022.

Lo stesso Keighley ha inoltre espresso una sua teoria su che fine ha fatto Hollow Knight Silksong: secondo il giornalista, infatti, è molto probabile che lo sviluppo del gioco abbia pesantemente subito le conseguenze della pandemia di Covid-19, costringendo il piccolo studio a doversi riorganizzare e prendersi tutto il tempo necessario per far ripartire i lavori. Keighley ha rivelato di essere in contatto con il Team Cherry, ma di non aver ancora chiari i motivi che hanno portato il Metroidvania a sparire dai radar.

Insomma, per come appare attualmente la situazione, molto difficilmente Silksong tornerà a mostrarsi in tempi brevi, sebbene la speranza è sempre l'ultima a morire.