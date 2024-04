Hollow Knight Silksong compare su Xbox Store, presto la data di uscita? Speriamo!

A febbraio abbiamo festeggiato i cinque anni dall'annuncio di Hollow Knight Silksong, cinque anni passati in realtà senza (quasi) nessuna informazione di rilievo dal momento che il gioco di Team Cherry è scomparso dai radar dopo un breve video gameplay datato giugno 2022.

La pagina di Hollow Knight Silksong su Xbox Store riporta solamente la sinossi del gioco: "Raggiungi la cima di un vasto regno spettrale in Hollow Knight: Silksong! Il sequel della pluripremiata avventura d'azione, Hollow Knight. Esplora, combatti e sopravvivi nei panni di Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, in una terra governata dalla seta e dalla musica."

Tutto qui, non c'è altro. Nessuna informazione aggiuntiva e ovviamente niente data di uscita, figuriamoci. Il fatto però che Xbox Store abbia aperto la pagina del gioco farebbe pensare ad un possibile imminente annuncio della data di uscita di Hollow Knight Silksong con successiva apertura dei preordini, pur ricordando che Hollow Knight Silksong sarà su Xbox Game Pass al day one, come annunciato nel 2022.

Hollow Knight Silksong è ancora in sviluppo assicura il team e dunque non ci resta che aspettare per saperne di più. Nel frattempo se volete ingannare l'attesa ecco cinque giochi simili a Hollow Knight che potrebbero regalarvi ore di puro divertimento.

