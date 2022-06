Hollow Knight Silksong al day su Xbox Game Pass? Indizi dal leaker di TLOU Parte I

Lo stesso insider che ha anticipato l'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte I e la sua finestra di lancio fissata a settembre, sembra voler ora suggerire l'arrivo di una gradita sorpresa per i giocatori Xbox.

Hollow Knight Silksong è stato spesso al centro di rumor riguardanti gli eventi Direct di Nintendo, ma puntualmente il metroidvania di Team Cherry è rimasto celato nell'ombra ad ogni appuntamento. Forse però qualcosa si sta finalmente muovendo, e le novità potrebbero inaspettatamente arrivare durante i 95 minuti dell'Xbox & Bethesda Games Showcase di Microsoft.

Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riportato in calce, l'insider The Snitch ha pubblicato un'immagine di Hollow Knight Silksong aggiungendo nella didascalia la frase "Day One" accompagnato da un cerchietto verde. Evidentemente si tratta di un riferimento al possibile approdo dell'attesissimo sequel di Hollow Knight su Xbox Game Pass, una notizia che farebbe certamente fare i salti di gioia agli abbonati del servizio di gaming on demand di Microsoft.

L'insider ha già dato dimostrazione di essere affidabile, tuttavia vi invitiamo come al solito a prendere con le pinze quanto riportato nell'attesa di un eventuale annuncio ufficiale durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase di domani sera, che avrà inizio a partire dalle ore 19:00 italiane.