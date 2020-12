Hollow Knight Silksong, disponibile il coverage di Edge: tutti i nuovi dettagli

Dopo lo straordinario successo del metroidvania ambientato in un suggestivo universo fantasy popolato di insetti, è in dirittura di arrivo l'atteso sequel Hollow Knight: Silksong.

La nuova produzione firmata da Team Cherry, che vedrà protagonista Hornet, è attesa ormai da tempo su PC e Nintendo Switch. In chiusura di 2020, il gioco si presenta in un ricco coverage di EDGE su Hollow Knight: Silksong. A celebrare l'anteprima è anche la copertina della rivista britannica, che riporta per l'occasione artwork realizzati Ari Gibson, art director presso la software house: potete visionarli grazie ai Tweet che trovate in calce a questa news. Purtroppo, la pubblicazione dell'articolo non si è accompagnata all'annuncio di una data di uscita, ma Team Cherry ha comunque condiviso molteplici dettagli interessanti sulla produzione.



Apprendiamo così che la protagonista avrà la possibilità di portare a compimento delle quest per molteplici NPC di Hollow Knight: Silksong, con la possibilità di monitorare l'avanzamento delle missioni presso un'apposita bacheca. Queste ultime, ad ogni modo, non andranno a sostituire le interazioni più elaborate con gli NPC che i giocatori hanno vissuto in Hollow Knight. Ritornano infine i collezionabili, con una nuova tipologia di creatura da salvare: al posto dei teneri bruchi del primo capitolo, Hornet dovrà liberare delle pulci imprigionate negli angoli più remoti del mondo di gioco. Obiettivo della protagonista, che all'inizio dell'avventura non disporrà di molti dei suoi poteri, sarà raggiungere la vetta della Cittadella, ma il team di sviluppo ha confermato che il gioco includerà "molte altre terre".



Complessivamente, Team Cherry sta cercando di dare vita a un titolo che possa risultare accessibile ai nuovi giocatori, ma senza rinunciare al livello di difficoltà che ha caratterizzato il primo Hollow Knight. Ad accompagnare i viaggiatori nella propria avventura nel reame degli insetti saranno ancora una volta le musiche di Cristopher Larkin, che ritorna in veste di compositore.