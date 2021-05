Hollow Knight Silksong sarà all'E3 2021? Team Cherry spegne gli entusiasmi

Attraverso il canale Discord ufficiale del Team Cherry, il responsabile del marketing della software house australiana, Matthew "Leth" Griffin, ha voluto stemperare le attese dei fan e i rumor sull'ipotetico arrivo di un nuovo video di Hollow Knight Silksong durante l'E3 2021.

Il rappresentante della software house indipendente ha infatti condiviso un messaggio sui social per riferire che "il Team Cherry non ha in programma alcun annuncio o approfondimento (su Hollow Knight Silksong, ndr) per l'E3 2021".

A voler dar retta all'esponente della casa di sviluppo di Adelaide, quindi, pur con la conferma della partecipazione di Nintendo all'E3 2021 gli autori di Hollow Knight Silksong non prevedono di fornire aggiornamenti sull'attesissimo metroidvania per PC e Switch durante lo show losangelino.

Lo scorso gennaio, il Team Cherry riaccese i riflettori sul progetto di Silksong ma solo per riferire di pensare già al gioco successivo, con dichiarazioni che hanno indispettito diversi appassionati proprio in funzione dei lunghi mesi trascorsi dalle ultime scene di gioco del sequel di Hollow Knight.

Speriamo quindi di ricevere presto delle nuove informazioni su questo titolo: nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su Hollow Knight Silksong, il gioco indie più atteso del 2021.