Hollow Knight Silksong che fine ha fatto? Aggiornamenti dalla doppiatrice di Hornet

Da molto tempo si sono ormai perse le tracce di Hollow Knight Silksong, l'attesissimo secondo episodio della serie creata da Team Cherry annunciato nel febbraio del 2019 e da allora sostanzialmente sparito dai radar. Piccole novità non sono mancate nel corso del tempo, ma nulla di particolarmente concreto.

Voci di corridoio danno per certo che Hollow Knight Silksong arriverà nel 2022, ma finora gli sviluppatori non hanno confermato, né smentito, quest'ipotesi. Un altro piccolo aggiornamento sui lavori per il seguito di Hollow Knight è stato nel frattempo fornito da Makoto Koji, doppiatrice della protagonista Hornet: rispondendo sui social ad un fan che le chiedeva a che punto fossero i lavoro su Silksong, l'attrice ha specificato di aver terminato il proprio lavoro con il suo personaggio.

Si tratta di un dettaglio minore che non lascia intendere esattamente a che punto sia arrivato lo sviluppo del gioco, ma quantomeno fa intendere che, nonostante il generale silenzio, Team Cherry stia portando avanti il progetto regolarmente. La speranza a questo punto è di ricevere al più presto annunci ufficiali da parte degli autori, magari attraverso trailer o dichiarazioni approfondite sui contenuti dell'opera.

A fine 2021 si era ipotizzata la presenza di Hollow Knight Silksong al Nintendo Indie World del 15 dicembre, ma anche in quell'occasione del gioco neanche l'ombra dopo aver saltato tutti gli altri eventi chiave dello scorso anno. Che il 2022 possa essere finalmente l'anno buono?