Hollow Knight Silksong che fine ha fatto? Haiku the Robot ci scherza su con un easter egg

Che fine ha fatto Hollow Knight Silksong? A chiederselo non sono soltanto i fan della serie ma anche molti addetti al settore. Gli sviluppatori dell'avventura in pixel art Haiku the Robot, ad esempio, hanno deciso di esorcizzare l'oblio mediatico di Silksong inserendo nel loro titolo un simpatico easter egg "a tema".

Ad accorgersi di questa singolare trovata è l'utente di Reddit 'Blacknight78900' che, immerso nelle atmosfere retrogaming dell'ultimo platform adventure di Mister Morris Games disponibile dal 28 aprile su PC e Nintendo Switch, è rimasto colpito dalla comparsa di una lapide con rimandi espliciti al sequel di Hollow Knight e, in maniera non meno velata, alla snervante attesa patita dagli appassionati.

La tomba digitale scoperta dal redditor esplorando la dimensione in pixel art di Haiku the Robot, infatti, reca impresso un epitaffio/easter egg che rompe la quarta parete del videogioco e si rivolge direttamente allo spettatore con un messaggio a dir poco inequivocabile: "A tutti coloro che troveranno la mia tomba in un lontano futuro, chiedo questo. Silksong è già uscito?".

In calce alla notizia trovate lo scatto ingame con l'easter egg lapidario (scusate la battuta!) che immortala la tomba del misterioso PNG di Haiku the Robot che si prende gioco di Hollow Knight Silksong e degli incomprensibili silenzi di Team Cherry sui progressi nello sviluppo del metroidvania con protagonista Hornet.