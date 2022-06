Che fine ha fatto Hollow Knight Silksong? Geoff Keighley ha una teoria

In vista del sempre più imminente Summer Game Fest del 9 giugno, Geoff Keighley ha condiviso ai microfoni di Gamespot un suo parere sui motivi della lunga assenza mediatica del Team Cherry e dei mancati aggiornamenti sullo sviluppo di Hollow Knight Silksong.

Il noto giornalista e presentatore videoludico non sfugge alle domande postegli dai fan e, discutendo dell'oblio mediatico in cui è piombato misteriosamente il sequel di Hollow Knight, spiega che "abbiamo parlato con loro ma non so esattamente cosa sia successo. Vedete, in realtà penso che il loro team sia stato colpito piuttosto duramente dalla pandemia e, trattandosi di un piccolo studio, la cosa deve averli spinti a prendersi tutto il tempo necessario per riprendersi e proseguire lo sviluppo".

L'organizzatore della Summer Game Fest e dell'immancabile evento dicembrino dei The Game Awards ribadisce il concetto sottolineando come "non so di preciso cosa stia accadendo da quelle parti, ma posso assicurarvi che siamo continuamente in contatto con loro e tanti altri team, il nostro desiderio era e rimane quello di mostrare nei nostri show i loro giochi. Il Team Cherry è un grande studio e mi piacerebbe molto tornare presto a lavorare con loro".

Stando alle supposizioni (o anticipazioni?) di Keighley, quindi, il lungo silenzio mediatico del Team Cherry sarebbe dovuto principalmente all'impatto della pandemia da Coronavirus e, di conseguenza, agli imprevisti ritardi accumulati nella progettazione creativa e nella finalizzazione dello sviluppo dell'attesissimo metroidvania Hollow Knight Silksong.