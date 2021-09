Hollow Knight Silksong: leak per la data d'uscita? Si scatenano i rumor

Annunciato nel corso del 2019, Hollow Knight Silksong si è tenuto ben lontano dai riflettori nei due anni successivi. Il seguito del celebre metroidvania creato dal Team Cherry è ancora largamento avvolto nel mistero e ben pochi aggiornamenti sono stati forniti dagli sviluppatori nel corso del tempo.

Con l'annuncio del Nintendo Direct di settembre 2021 stanno emergendo diversi rumor che vedono il nuovo episodio della serie tornare finalmente a mostrarsi dopo una lunga assenza, accompagnato inoltre dall'annuncio della data d'uscita. A rafforzare questa voce di corridoio il fatto che la data per il debutto del gioco sarebbe comparsa nell'enorme leak di GeForce Now, fissata per martedì 1 febbraio 2022. A scoprire il leak è stato un utente sul forum di Steam di nome Wok, mentre lo youtuber fireb0rn, basandosi su questa informazione, ha analizzato in video la possibilità che Silksong possa effettivamente vedere la luce all'inizio del prossimo anno, a 5 anni di distanza dal debutto del primo Hollow Knight.

NVIDIA ha tuttavia smentito nei giorni scorsi la veridicità della lista collegata a GeForce Now, motivo per cui bisogna prendere con le pinze la possibilità che l'opera del Team Cherry possa effettivamente vedere la luce il prossimo febbraio. Che il nuovo Nintendo Direct possa essere il giusto scenario per rivelare nuovi, importanti dettagli su Hollow Knight Silksong?