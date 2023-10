Hollow Knight Silksong sarà mostrato nel weekend? Ancora indizi da Xbox Australia

Recentemente, la pagina di Steam di Hollow Knight si è aggiornata riaccendendo le speranze dei fan di tornare ad ammirare in azione l'attesissimo metroidvania di Team Cherry. Il gioco è fuori dalle scene da ormai un bel pezzo, ma le cose sembrano destinate a cambiare molto presto.

A disseminare nuovi indizi è la pagina X/Twitter di Xbox Australia che, come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, ha menzionato in maniera piuttosto inequivocabile il metroidvania. Il messaggio recita "what's your favourite song? ours is silk", e rende piuttosto evidente il riferimento ad Hollow Knight Silksong, peraltro reiterato anche con dei post seguenti.

Il teaser di Xbox Australia si è rapidamente trasformato in una esplosiva iniezione di fiducia nella fanbase che attende ormai da diversi anni novità su Hollow Knight Silksong. Con il PAX Australia alle porte, è inoltre piuttosto sospetto che sia stata proprio la divisione australiana di Xbox a lanciare l'indizio. Che Hollow Knight possa davvero essere mostrato durante l'evento che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre?

Per scoprire se dietro questi teaser si nasconda qualcosa di concreto dovremo necessariamente attendere le prossime ore, nella speranza che Team Cherry sia finalmente pronta a condividere nuovi dettagli sul suo titolo. Lo scorso febbraio, un playtester ha definito glorioso quanto provato di Hollow Knight Silksong.