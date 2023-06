Hollow Knight Silksong al Nintendo Direct di giugno? Non sperateci...

Ancora tutto tace su quando l'atteso Hollow Knight Silksong farà il suo esordio sul mercato. L'opera sviluppata da Team Cherry ha mancato tutti i più importanti appuntamenti estivi, come il Summer Game Fest o l'Xbox Showcase, ma l'annuncio del Nintendo Direct di giugno 2023 ha riacceso le speranze dei fan su novità concrete.

Tuttavia, sembra che nemmeno il nuovo Nintendo Direct sarà l'occasione giusta per rivedere in azione il seguito di Hollow Knight: a lasciarlo intendere è Matthew Griffin, marketing and publishing manager di Team Cherry, che nel suo profilo Twitter ha rimesso in risalto il suo vecchio messaggio dello scorso maggio con il quale annunciava il rinvio interno di Hollow Knight Silksong ad un periodo successivo alla prima metà del 2023. Da allora non ci sono stati ulteriori update sullo status dei lavori sul metroidvania.

Il fatto che Griffin abbia riportato in auge il suo tweet di maggio proprio in data odierna, 21 giugno, sembra una conferma indiretta del fatto che Hollow Knight Silksong non sarà al Nintendo Direct e che gli sviluppatori non hanno al momento ulteriori dettagli da condividere sull'opera. Poi ovvio, la speranza è sempre l'ultima a morire e non è comunque da escludere totalmente che il gioco possa invece essere presente all'evento Nintendo, tuttavia le probabilità restano ridotte all'osso e, ancora una volta, i fan dovranno continuare a portare pazienza.