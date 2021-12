Hollow Knight Silksong sarà al Nintendo Indie World del 15 dicembre?

Hollow Knight Silksong potrebbe essere presente al Nintendo Indie World del 15 dicembre, la presenza del gioco in realtà non è confermata ma Chris Schilling (Deputy Editor di EDGE) afferma che Silksong ci sarà assolutamente.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista "Silksong ci sarà, ma non è previsto alcun lancio a sorpresa, per quanto ne so. La data di uscita non dovrebbe essere troppo lontana." Schilling respinge quindi l'ipotesi di uno shadow drop, il gioco non sarà disponibile alla fine della trasmissione ma a quanto sembra il lancio non sarà lontanissimo, non è chiaro però se la data verrà svelata questa sera oppure no, anche se questa è certamente una ottima occasione per annunciare la data di lancio e svelare altre informazioni sul gioco.

Il Nintendo Indie World di dicembre andrà in onda oggi alle 18:00, la casa di Kyoto ha promesso uno showcase della durata di 20 minuti con novità, aggiornamenti e annunci sulle produzioni indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. Nessuna conferma sui titoli presenti ma tra poche ore ne sapremo di più. Hollow Knight Silksong è uno dei giochi indipendenti più attesi degli ultimi anni, il titolo ha subito vari rinvii dal primo annuncio ed è ancora privo di una data id lancio.