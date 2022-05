Hollow Knight Silksong sarà al Nintendo Indie World di oggi?

Ogni volta che viene annunciato un nuovo Nintendo Indie World, la domanda è sempre la stessa: vedremo Hollow Knight Silksong in azione? Difficile dare una risposta a questa domanda ma un piccolo indizio farebbe pensare ad una possibile apparizione del gioco nello showcase di oggi.

Hollow Knight Silksong è stato premiato come gioco più atteso (Most Anticipated Games) durante gli Unity Awards 2021 e per l'occasione Team Cherry ha ringraziato tutti per questo riconoscimento:

"Siamo onorati che Silksong sia stato premiato come gioco più atteso all'edizione 2021 degli Unity Awards e apprezziamo il vostro supporto mentre stiamo continuando a lavorare al gioco. Grazie mille, non vediamo l'ora che arrivi il giorno giusto per condividere con voi quello che stiamo facendo. E non non sarà troppo lontano, sicuro!"

Chiaramente da queste semplici dichiarazioni di circostanza non è possibile confermare la presenza di Hollow Knight Silksong al prossimo Nintendo Indie World, chissà però che i tempi non siano effettivamente maturi per mostrare qualcosa di più sul progetto e svelare magari la data di uscita.

Il nuovo Nintendo Indie World è in programma oggi alle 16:00, seguiremo e commenteremo lo showcase in diretta sul canale Twitch di Everyeye, la trasmissione durerà circa 20 minuti con focus sui prossimi giochi indipendenti in uscita su Nintendo Switch.