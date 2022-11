Hollow Knight Silksong non citato tra i più attesi del 2023 ai TGA: fan arrabbiati

Sono state confermate ufficialmente tutte le nomination per i Game Awards 2022, che andranno in onda in Italia alle ore 01:30 del prossimo 9 dicembre. Grande attesa come di consueto per scoprire chi verrà eletto Game of the Year, in una lotta che si prospetta molto serrata tra Elden Ring e God of War Ragnarok.

Pur essendo ovviamente incentrato sui giochi pubblicati nel 2022, ai Game Awards 2022 non mancherà la categoria per i giochi più attesi del 2023: a contendersi il titolo di Most Anticipated Game ci saranno infatti Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Starfield e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La lista tuttavia sembra aver scatenato qualche malumore, in particolare tra gli appassionati del panorama indie, per via dell'assenza di Hollow Knight Silksong.

La mancata presenza del seguito del celebre Hollow Knight ha fatto indispettire i fan, che si sono scatenati nei commenti su Reddit per esprimere il loro malcontento sulla decisione della giuria in vista della nuova edizione dei Game Awards. Sebbene vada in ogni caso segnalato come molti dei commenti nel topic siano di tono ironico, diversi fan hanno comunque espresso la loro delusione, diffusasi anche attraverso altri canali social. Chiaramente con nomination ridotte è impossibile includere tutti i titoli più meritevoli in arrivo, sebbene un gioco come Silksong avrebbe sicuramente fatto bella figura all'interno di una simile lista.

Ricordiamo che Hollow Knight Silksong è stato confermato in uscita anche su PS5 e PS4, oltre alle versioni PC, Nintendo Switch e Xbox (Game Pass compreso) confermate in precedenza. Tutto quello che manca è solo una data d'uscita definitiva.