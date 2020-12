Hollow Knight Silksong, ma non solo: Team Cherry pensa al futuro

Tra le produzioni indie più apprezzate degli ultimi anni figura senza alcun dubbio anche Hollow Knight, suggestivo metroidvania ambientato in un micromondo popolato di molteplici tipologie di insetti cavalieri.

Tra civiltà decadute, palazzi maestosi e un gran numero di misteri, la produzione firmata da Team Cherry ha conquistato un vastissimo seguito tra i videogiocatori. A dimostrare l'affetto del pubblico per la creazione della software house è anche la grandissima attesa della community per la pubblicazione del sequel. Grazie a un nuovo coverage di EDGE dedicato a Hollow Knight: Silksong, Team Cherry ha condiviso molti dettagli sul gioco, in arrivo su PC e Nintendo Switch.

Nonostante la produzione sia ancora priva di una data di lancio precisa, sembra tuttavia che la software house stia già pensando a ciò che verrà dopo. Sulle pagine di EDGE si afferma infatti che il prossimo gioco di Team Cherry non sarà legato alla serie di Hollow Knight. La talentuosa squadra di sviluppatori sembra dunque pronta a cimentarsi in una nuova avventura, allontanandosi - almeno temporaneamente - dal reame dei coraggiosi insetti. Purtroppo, nessun indizio è stato offerto in merito al genere di riferimento della futura produzione, che potrebbe dunque allontanarsi dall'universo dei metroidvania. In attesa di ulteriori dettagli, non resta che accontentarsi delle nuove informazioni su Hollow Knight: Silksong.