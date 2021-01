Hollow Knight Silksong e non solo: Team Cherry già pensa al gioco successivo

Il lavori su Hollow Knight Silksong, il gioco indie più atteso del 2021, non sono ancora terminati, ma i ragazzi di Team Cherry stanno già pensando al loro prossimo gioco, che a quanto pare li porterà lontano da Nidosacro...

Nel corso di una recente intervista concessa al magazine Edge, i co-director Ari Gibson e William Pellen hanno confessato che stanno già raccogliendo le idee per il loro prossimo titolo, che non sarà legato al franchise di Hollow Knight. "Beh, abbiamo quel gioco non legato ad Hollow Knight che deve essere realizzato", ha esordito Gibson. "È stato lasciato nel cassetto, il che va bene, ma siamo entrambi molto emozionati all'idea di dedicarci ad esso. Al momento ci sono solo dei documenti che continuano ad essere espansi man mano che emergono nuove idee. Quindi siamo sulla buona strada, perché se un documento esiste, mese dopo mese si espande con nuovi elementi. Creare un gioco che non è Hollow Knight non è poi molto differente. Sono semplicemente dei grandi mondi nei quali possiamo girovagare, incontrare personaggi e lanciarci all'avventura".

Dopodiché, ha condiviso qualche flebile indizio sulle tematiche del nuovo gioco: "Il tema potrebbe cambiare un po', quindi potreste non avere una spada o un ago come arma. Ma al di là di questo l'esperienza è molto simile. Forse i personaggi non avranno così tante corna". Pellen, dal canto suo, ha aggiunto: "Potremmo imparare a non realizzare dei mondi così grandi. Mi chiedo cosa succederebbe. Probabilmente è impossibile, ma ci proveremo".

Hollow Knight Silksong, ricordiamo, è al momento previsto solamente su PC e Nintendo Switch. Di recente, Team Cherry ci ha anche parlato della difficoltà e della protagonista di Hollow Knight Silksong.