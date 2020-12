Hollow Knight Silksong, novità in arrivo? Teaser da EDGE per un'esclusiva mondiale

In occasione dei recenti The Game Awards 2020 hanno trovato spazio molti annunci legati a differenti tipologia di World Premiere. Tra Ark 2, il primo teaser di Perfect Dark o il reveal dell'edizione definitiva di Disco Elysium, non sono di certo mancate le novità.

A breve distanza dall'evento, a stuzzicare la community videoludica in merito all'imminente arrivo di informazioni inedite legate a un atteso progetto è la redazione di EDGE. La nota fonte d'informazione sull'attualità dell'industria del videogioco si prepara infatti a rendere disponibile l'ultimo numero del 2020, che ospiterà contenuti legati a una "esclusiva mondiale". EDGE, per ora, non ha voluto rivelare con chiarezza quello che sarà il titolo protagonista del coverage, ma un intrigante teaser ha rapidamente spinto gli appassionati a darsi alle speculazioni.



Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter della rivista ha pubblicato un'immagine che propone un indizio su quella che sarà la copertina del prossimo numero. Quest'ultimo ospita solamente una sagoma avvolta nell'ombra, ma molti giocatori l'hanno rapidamente associato a possibili novità legate ad Hollow Knight: Silksong, attesissimo metroidvania pronto a fare seguito al successo del primo Hollow Knight.



Dall'annuncio del gioco per PC e Nintendo Switch è in effetti trascorso ormai diverso tempo, che sia giunto il momento di saperne di più? Per scoprire se è in programma un nuovo reveal di Hollow Knight. Silksong non resta altro da fare che attendere!