Hollow Knight Silksong: il nuovo video svela un misterioso PNG

Gli autori del Team Cherry rompono il digiuno mediatico pubblicando una nuova "mini-clip" di Hollow Knight Silksong che presenta uno dei tanti personaggi secondari dell'attesissimo sequel del metroidvania rivelazione di questa generazione.

Nel condividere questo breve video su Reddit, lo sviluppatore indipendente di Silksong ha lanciato anche un indovinello che, una volta risolto dalla community di Discord, ha svelato un archivio .zip contenente un breve file di testo che contribuisce a fare luce sul ruolo di questo PNG.

Il file condiviso da Team Cherry riprende infatti un frammento dei dialoghi tra l'eroe e questa creatura, con la descrizione finale di un "vecchio predatore torreggiante in attesa dei suoi figli. Sebbene la sua attenzione sia rivolta su altri compiti, sembra sapere molto sui motivi che stanno portando alla caduta di Pharloom, con un disprezzo innato per la Cittadella soprastante e per gli sfortunati pellegrini che tentano di ascendervi".

Nella speranza di rittufarci quanto prima nelle atmosfere a tinte oscure di questa serie, e magari di ammirare delle nuove scene di gioco in coincidenza di uno dei tanti eventi digitali che stanno arricchendo il palinsesto del Summer Game Fest, vi rimandiamo a questo articolo che riassume tutte le novità su storia e gameplay di Hollow Knight Silksong.