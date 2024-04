Hollow Knight Silksong: oggi gameplay e data di uscita? Non succede, ma se succede...

Che cosa sta succedendo in queste ore e perché si sta parlando da giorni di Hollow Knight Silksong? Con ogni probabilità qualcosa di (più o meno) grosso si sta muovendo dietro le quinte e un annuncio potrebbe essere imminente. Questione di poche ore, si dice.

Nella giornata di ieri un giornalista del sito spagnolo 3D Juegos ha fatto sapere che oggi verrà mostrato il gameplay di uno dei giochi più attesi del 2024, poche parole che sono però bastate a scatenare un hype incontrollato nei confronti di Hollow Knight Silksong.

Questo perché il tempismo è molto sospetto: nei giorni scorsi Hollow Knight Silksong è stato valutato in Corea del Sud e cosa ben più importante Hollow Knight Silksong è comparso su Xbox Store e Nintendo eShop, certo per ora solamente con una pagina placeholder (il preordine non è ancora attivo) ma sicuramente è un segnale interessante.

Ecco quindi che il "povero" Hollow Knight Silksong torna al centro delle cronache: sarà davvero lui il gioco misterioso che verrà mostrato oggi, magari con tanto di data di uscita? Difficile dirlo e certamente ci sono anche tanti altri indiziati ma c'è da dire che difficilmente il reveal gameplay di un gioco grosso (pensiamo a Assassin's Creed Codename Red, Star Wars Outlaws o Dragon Ball Sparking Zero) viene pubblicato senza prima una piccola campagna teaser.

E voi cosa ne pensate? Oggi scopriremo davvero la data di uscita di Hollow Knight Silksong oppure no?

