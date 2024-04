Sono Hollow Knight Silksong, è ovvio che tutti sperano di vedermi a ID@Xbox Showcase

Il 29 aprile alle 19:00 ora italiana, Microsoft trasmetterà un nuovo ID@Xbox Showcase... e a cosa vi fa pensare uno show dedicato ai giochi indie? Esatto proprio a Hollow Knight Silksong.

"Oltre a trailer epici, gameplay inediti e nuove rivelazioni, lo show presenterà nuovi dettagli su giochi in arrivo" dice Microsoft, citando tra gli altri Vampire Survivors e 33 Immortals. D'accordo, Hollow Knight Silksong non l'ha nominato proprio nessuno ma chissà che non possa essere una delle sorprese dello showcase indie di fine aprile.

La scorsa settimana tutti speravamo di vedere Hollow Knight Silksong al Nintendo Indie World ma così non è stato. E allora, considerando che il gioco uscirà su Game Pass al lancio e che la sua apparizione pubblica risale alla conferenza Xbox di giugno 2022, perché non sperare in una comparsa all'ID@Xbox Showcase? Sarebbe forse l'evento giusto per presentare un nuovo gameplay trailer e annunciare la data di uscita su console e Game Pass.

Ad aprile, Hollow Knight Silksong è stato valutato in Australia e in Corea del Sud, secondo alcuni insider Team Cherry sarebbe pronto ad annunciare la data di uscita, noi come detto continuiamo a sperare anche se per il momento tutto tace da parte della compagnia, ma i tempi sembrano maturi per un annuncio in grande stile.

Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti oggi su