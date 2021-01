Hollow Knight Silksong, ci siamo quasi: è nelle fasi finali di testing, rivela Team Cherry

Il massimo responsabile del marketing del Team Cherry, Matthew Griffin, interviene in una discussione su Discord per confermare che i lavori su Hollow Knight Silksong sono ormai prossimi alla conclusione. L'attesissimo metroidvania, a detta di Griffin, si trova nelle fasi finali di test.

Le dichiarazioni del rappresentante del Team Cherry hanno suscitato l'immediata reazione di chi, giustamente, si chiede quanto manchi alla commercializzazione di questo action ruolistico. Per chiarire i dubbi della community, Griffin spiega che "molti potrebbero interpretare le mie parole come 'd'accordo, abbiamo finito di sviluppare tutti i contenuti del gioco e manca poco all'uscita perchè siamo nella fase finale di test', ma questo non dice nulla sulle effettive tempistiche di commercializzazione".

Per il responsabile del marketing del Team Cherry, quindi, i test che sta conducendo la software house australiana saranno quantomai scrupolosi poiché "la mia filosofia personale è che non bisogna mai annunciare una data di lancio finché non hai a disposizione una build che potrebbe essere distribuita. E poi sì, vogliamo concederci un po' di tempo per correggere quanti più bug possibile prima di lanciare il gioco".

Nella speranza che la cura riposta dal Team Cherry nelle fasi finali di testing venga ripagata dalla qualità del gioco, vi lasciamo alle ultime informazioni su Hollow Knight Silksong condivise da EDGE su gameplay, contenuti, grafica e narrazione del metroidvania destinato ad arrivare su PC e Nintendo Switch nel corso del 2021.