Hollow Knight Silksong salta il Nintendo Indie World: quando lo rivedremo? Una ipotesi

Niente da fare, Hollow Knight Silksong non si è visto al Nintendo Indie World del 17 aprile. In questi giorni Il sequel di Hollow Knight è stato valutato dalla rating board australiana e molti si aspettavano un trailer durante l'evento della Grande N ma così non è stato.

La domanda quindi sorge spontanea: quando rivedremo Hollow Knight Silksong? L'ultima apparizione di Silksong risale al giugno 2022 quando il gioco venne mostrato durante Xbox Showcase e in questa occasione venne anche confermato il lancio al day one su Xbox Game Pass.

Da allora, il nulla. A febbraio la community ha festeggiato i 5 anni dall'annuncio di Hollow Knight Silksong mentre Team Cherry fa sapere che il gioco è ancora in sviluppo, lo studio di scusa per l'assenza di novità ma assicura che Silksong verrà mostrato al momento giusto.

E quando sarà questo momento giusto? Considerando che Hollow Knight Silksong è ormai troppo "grande" per un annuncio in sordina con un post di Instagram o X, l'ipotesi più probabile è che il gioco possa tornare a farsi vedere proprio alla fine della primavera durante Xbox Showcase di domenica 9 giugno, questo perché arrivando il gioco su Game Pass è probabile (ma certamente non sicuro) che Team Cherry possa avere anche un accordo di marketing con Microsoft.

Ipotesi, per ora, noi in ogni caso ci auguriamo di poter scoprire quanto prima la data di uscita di Hollow Knight Silksong.

