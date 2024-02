Hollow Knight Silksong, se ci sei batti un colpo: i fan 'celebrano' i 5 anni dal reveal

Che ci crediate oppure no, sono trascorsi esattamente cinque anni dall'annuncio ufficiale di Hollow Knight Silksong. Gli appassionati di metroidvania decidono quindi di 'festeggiare' questa ricorrenza ritrovandosi sui social per chiedere a gran voce un aggiornamento sullo sviluppo.

Nel momento in cui scriviamo, sono davvero tanti i fan di metroidvania che stanno riempiendo le bacheche dei forum videoludici più frequentati con post che esortano il Team Cherry a 'battere un colpo' condividendo delle novità sullo sviluppo dell'attesissimo sequel di Hollow Knight.

Il tenore dei messaggi condivisi dagli appassionati rispecchia il caleidoscopio di emozioni contrastanti che accompagna i silenzi degli sviluppatori di Silksong, dal sarcasmo di chi ritiene che il titolo sia destinato a rimanere per sempre nel girone dantesco dei vaporware alla speranza nutrita da chi, proprio in ragione dell'entusiasmo e delle attenzioni della community per questa ricorrenza, chiede a Team Cherry di pubblicare un nuovo video gameplay o anche solo un post che ci aggiorni sull'attuale stadio di sviluppo.

Nel già ribollente calderone di messaggi lanciati sui social dai fan di Hollow Knight ritroviamo poi le perplessità della community per il futuro di Hollow Knight Silksong su Unity: non sappiamo, infatti, se la bufera sollevata dalle politiche di Unity Technologies abbia investito o meno anche lo sviluppo di Silksong, come accaduto nei mesi scorsi a tanti altri progetti basati su questo celebre motore grafico multipiattaforma.