Hollow Knight Silksong, forse ci siamo: il gioco classificato in Sud Corea

Dopo l'apertura della pagina Xbox dedicata ad Hollow Knight Silksong, ecco che un altro avvistamento riaccende le speranze dei fan di rivedere presto in azione l'attesissimo metroidvania.

Da molto tempo ritiratosi in un misterioso silenzio, Hollow Knight Silksong potrebbe presto uscire nuovamente allo scoperto. A suggerirlo è la classificazione del gioco in Sud Corea, avvistata e portata alla luce da un post di Gematsu su X|Twitter. Solitamente, la valutazione dei giochi avviene in prossimità all'annuncio delle loro date di lancio, dunque incrociamo le dita nella speranza che Team Cherry sia finalmente pronto a parlarci nuovamente del metroidvania.

L'ultimo aggiornamento del team di sviluppo risale in realtà a poche settimane fa, ma l'unica rassicurazione che ci è stata data è che Hollow Knight Silksong è ancora in fase di sviluppo. Non sono state fornite ulteriori anticipazioni, ma i recente avvistamenti lasciano credere che il gioco tornerà a farsi ammirare molto presto.

In Hollow Knight Silksong giocheremo nei panni di Hornet, la principessa protettrice di Nidosacro, e ci avventureremo in un regno completamente nuovo. Catturata e portata in questo mondo sconosciuto, Hornet deve combattere i nemici e risolvere misteri mentre intraprende un pellegrinaggio mortale verso la vetta del regno. Quanto attendete il sequel di Hollow Knight?

