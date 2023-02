Hollow Knight Silksong spunta su eShop: si rivedrà nel rumoreggiato Direct di febbraio?

Non bastasse la sorpresa rappresentata dal nuovo marchio registrato dagli autori di Hollow Knight, il celebre metroidvania di Team Cherry rimane al centro delle attenzioni dei fan con l'apertura ufficiale della pagina eShop di Hollow Knight Silksong.

I curatori del negozio digitale di Nintendo hanno infatti accolto la scheda dedicata all'attesissimo sequel di Hollow Knight. Oltre alla key art ufficiale, la pagina eShop di Hollow Knight Silksong tratteggia i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica da vivere impersonando Hornet, la principessa-guardiana di Hallownest.

Sempre attraverso la scheda eShop di Hollow Knight Silksong trovano conferma tutte le indicazioni offerteci fino ad oggi dal Team Cherry sulla presenza di tante nuove ambientazioni da esplorare, sulla possibilità di sbloccare una rosa completamente inedita di abilità e sulla necessità di fronteggiare orde ancora più crudeli di insetti e mostri, il tutto per aiutare Hornet ad "andare alla ricerca di antichi segreti legati alla sua natura".

Inutile sottolineare come l'avvenuta apertura della pagina eShop di Hollow Knight Silksong stia alimentando le speranze della community per il rumoreggiato Nintendo Direct di febbraio: stando al giornalista e insider Jeff Grubb, infatti, da qui alla prossima settimana la casa di Kyoto dovrebbe annunciare un evento con protagonisti Zelda, Metroid e altri videogiochi non meglio specificati che dovrebbero approdare su Nintendo Switch (si spera) entro la prima metà del 2023.